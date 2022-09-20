СМИ: Турция найдет замену американским истребителям F-16

20 сен. 11:14

Турция сама позаботится о себе, если не получит от США обещанные ими истребители F-16, - заявил сегодня в интервью телеканалу PBS президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет турецкая газета Yeni Şafak.

"…Господин президент США Джо Байден обещал мне решить вопрос с F-16. Я знаю, что Байден смотрит на это положительно. У нас даже были встречи с республиканцами, и они сказали, что тоже будут смотреть на это положительно. Теперь, если мы не получим желаемого результата от США по вопросу F-16, что мы будем делать? Мы будем заботиться о себе", - подчеркнул Эрдоган, передает РИА Новости.

"Вы будете оказывать всяческую поддержку Греции по F-16, вы создадите там базы, но вы не будете оказывать эту поддержку такой дружественной стране в НАТО, как Турция, стране, которая оказывает всяческую поддержку в НАТО, входящей в первую пятерку. В этом случае Турция должна позаботиться о себе сама. В остальном у нас нет проблем с США", - добавил Эрдоган.

Напомним, ранее США направили официальное уведомление Турции о исключении страны из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.