Премьер Грузии и генсек ООН обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

20 сен. 10:59

На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

Особое внимание стороны уделили текущим в мире вызовам. В частности, речь шла о вопросе безопасности на Южном Кавказе.

В ходе беседы были отмечены договоренности, достигнутые между Азербайджаном и Арменией при помощи правительства Грузии, в результате чего Азербайджан передал Армении пленных, а само получил важные карты. Гарибашвили подчеркнул, что ценит участие ООН в процесс мирного урегулирования конфликта.



"Премьер-министр выразил готовность и впредь выполнять роль медиатора для обеспечения мира и стабильности в регионе", - сказано в сообщении.