Ледник Колка в Кармадонском ущелье остается смертельно опасным для туристов

20 сен. 10:56

Паломничество к месту гибели группы Сергея Бодрова-младшего в Кармадонском ущелье может закончиться для поклонников актера катастрофой: ледник до сих пор представляет огромную опасность, а расположенные рядом с ним отели стоят на "пороховой бочке", - рассказал заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.

"Несмотря на то что Колка достаточно известный и изученный ледник, предсказать его поведение просто невозможно. Для того чтобы оценить степень опасности, требуется гораздо больше информации, чем та, которая у нас есть. А информации о современной жизни ледника нет никакой - не хватает финансирования на изучение", - рассказал эксперт, передает РИА Новости.

"Все эти экскурсии к месту гибели группы - все равно что засунуть голову в пасть к тигру. Они просто не понимают, какая опасность нависает над ними. То же самое и с отелями и гостевыми домами рядом с ущельем - пороховая бочка. Даже короткое пребывание там может кончиться катастрофой", - подчеркнул спасатель, посоветовав тем, кто все же "вопреки здравому смыслу" отправляется в ущелье, изучить последние данные о состоянии ледника, дойти до самых высоких кабинетов, взять прогноз погоды и только после этого подумать, стоит ли туда идти.

Напомним, двадцать лет назад, 20 сентября 2002 года, в Кармадонском ущелье в Северной Осетии со склонов Кавказского хребта сошел ледник Колка, он привел к большим разрушениям и гибели более 100 человек, в том числе съемочной группы фильма "Связной" (рабочее название) во главе с Сергеем Бодровым-младшим.

Ледник Колка расположен на северном склоне Казбек-Джимарайского массива в истоках реки Геналдон, протекающей по дну Кармадонского ущелья и относящейся к бассейну Терека. Он относится к классу пульсирующих ледников, которые отличаются внезапными продвижениями своих концов без видимой связи с изменениями климата.