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Париж осудил нападение армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции

Париж осудил нападение армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции

Французское министерство иностранных дел осудило совершенную армянскими радикалами атаку на посольство Азербайджана в Париже. Об этом написал на своей странице в социальной сети посол Франции в АР Закари Гросс.

"Французские власти приняли все меры для обеспечения безопасности посольства и его нормального функционирования. Они сохраняют бдительность, чтобы подобные инциденты больше не повторялись", - говорится в его публикации со ссылкой на заявление МИД.

Напомним, нападение армянских радикалов на здание посольства Азербайджана в Париже произошло 18 сентября.

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