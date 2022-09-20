Париж осудил нападение армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции

20 сен. 10:46

Французское министерство иностранных дел осудило совершенную армянскими радикалами атаку на посольство Азербайджана в Париже. Об этом написал на своей странице в социальной сети посол Франции в АР Закари Гросс.

"Французские власти приняли все меры для обеспечения безопасности посольства и его нормального функционирования. Они сохраняют бдительность, чтобы подобные инциденты больше не повторялись", - говорится в его публикации со ссылкой на заявление МИД.

Напомним, нападение армянских радикалов на здание посольства Азербайджана в Париже произошло 18 сентября.