Эрдоган: Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС

20 сен. 10:30

Анкара не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, - заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Европейский союз будет сдерживать нас 52 года… а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому союзу", - рассказал политик в интервью телеканалу PBS, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

Эрдоган отметил, что встречается с главами государств во всем мире, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", - добавил он, напомнив: в ходе встреч с европейскими лидерами никто ему подобных вопросов не задавал, а также выразил готовность вести с ними диалог так же, как и с членами ШОС.