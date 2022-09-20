Турция обсуждает с Россией продление зерновой сделки

20 сен. 10:18

Турция ведет переговоры с Россией о продлении зерновой сделки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.

"Мы... работаем над этим с Россией. Это в нашей повестке дня", - цитирует его РИА Новости.

По словам замминистра, Турция хочет, чтобы зерновая сделка продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении всех задач.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.