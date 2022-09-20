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Крупнейший банк Турции не стал ограничивать операции с российской картой "Мир"

Крупнейший банк Турции не стал ограничивать операции с российской картой &quot;Мир&quot;

Крупнейший турецкий "Зираат банк" продолжает обслуживать российскую карту "Мир", - заявили в банке.

"Да, вы можете пользоваться этой картой", - заявили в банке, отметив, что на утро понедельника жалоб от граждан РФ в связи с использованием этой карты не поступало, передает РИА Новости.

Напомним, накануне турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" прекратили обслуживание российских карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании против РФ, отметив, что их обслуживание будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.

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