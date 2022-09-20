Работников дербентского кафе госпитализировали с отравлением угарным газом

20 сен. 9:57

Минувшей ночью угарным газом в одном из кафе Дербента отравились 16 человек, состояние троих из них оценивалось как критическое, - сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Накануне в дежурную часть полиции Дербента поступило сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в одном из заведений общепита.

"На данный момент, по имеющейся информации, пострадало 16 человек, среди них – четверо несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медиками оценивается как критическое", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По предварительной информации, причиной отравления могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ситуацию уже утром прояснил в своем Telegram-канале мэр города Рустам Пирмагомедов.

"В связи с сообщением об отравлении угарным газом в кафе "Якитори" в Дербенте на место происшествия были направлены службы экстренного реагирования. 11 единиц техники и 35 сотрудников скорой помощи, полиции, ГО и ЧС, газовой службы.

На место оперативно прибыл заместитель главы города Агамирза Агамирзоев для выяснения обстоятельств и координации действий оперативных служб", - написал градоначальник, добавив: "На данный момент в Центральную городскую больницу поступило 12 взрослых и четверо подростков. Практически все сотрудники заведения. Как сообщают в медучреждении, удалось стабилизировать состояние троих больных, которые изначально поступили в тяжелом состоянии. Все поступившие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает".