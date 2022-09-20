Около 100 россиян не могут покинуть Иран из-за поломки самолета

20 сен. 9:53

Из Тегерана не могут вылететь около 100 граждан России из-за поломки самолета, принадлежащего венесуэльской авиакомпании Conviasa. Об этом написала в своем Telegram-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она подчеркнула, что россиянам оперативно оформили временное разрешение на въезд в Иран. Туристов разместят в гостиницах Rexan and Remis и обеспечат всем необходимым.

Догузова также сообщила, что сегодня они получат полноценные визы для комфортного пребывания в Иране на время ожидания вылета.