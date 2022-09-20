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В ООН заявили о важности нормализации отношений между Баку и Ереваном

В ООН заявили о важности нормализации отношений между Баку и Ереваном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает важной нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, прошедшей накануне в Нью-Йорке на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

В сообщении МИД Азербайджана сказано, что Байрамов проинформировал генсека ООН о широкомасштабных провокациях Армении и инициативах Баку в области миростроительства. 

В свою очередь, глава всемирной организации заявил о важности процесса нормализации и снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном.

Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ООН, будущие направления деятельности и текущая ситуация в регионе.

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