Мины, установленные во время провокации армянской армии, обезврежены в Лачинском районе (ФОТО)

20 сен. 9:33

В Лачинском районе обезврежены мины, установленные во время армянской провокации, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что инженерно-саперные подразделения армии Азербайджана продолжают расчищать территории и пути снабжения, которые были заминированы диверсионными группами во время широкомасштабной провокации ВС Армении.

Накануне во время таких работ в ущелье в северо-восточной части горы Бейюк Ишиглы были найдены еще 100 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в прошлом году.

Мины, которые были обнаружены инженерно-саперными подразделениями ВС АР, были убраны с соблюдением всех мер безопасности.

"Работы по инженерному обеспечению продолжаются", - добавили в Минобороны Азербайджана.