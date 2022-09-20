В столичном регионе снова тепло и сыро

20 сен. 9:32

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная с прояснениями погода, а воздух прогреется до плюс 15 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве плюс 13-15 градусов, в Подмосковье от 11 до 16 градусов тепла", - сообщил Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет теплым, юго-западным, его скорость составит 4-9 м/с, атмосферное давление будет расти до 746 мм рт ст, - добавил синоптик.