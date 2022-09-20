Азербайджан подтвердил стремление нормализовать отношения с Арменией

20 сен. 9:21

В МИД Азербайджана рассказали подробности прошедшей накануне в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН встречи между министром иностранных дел АР Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

Во время встречи Джейхун Байрамов обратил внимание на позицию Баку по обеспечению мира в регионе в постконфликтный период, а также на необходимые шаги в этом направлении.

Он подчеркнул, что 12-14 сентября армянская сторона, осуществив провокации и нападения против Азербайджана, спровоцировала столкновения, а также тот факт, что достигнутое в течение нескольких часов первоначальное прекращение огня было нарушено Ереваном, что повлекло дополнительные потери. Министр пояснил, что Азербайджан, проводящий широкомасштабные восстановительные работы и размещающий в регионе бывших вынужденных переселенцев, не испытывает заинтересованности в дестабилизации.

Дипломат напомнил, что, Баку, несмотря на тяжелые последствия оккупации международно признанных азербайджанских территорий в течение 30 лет, выступил с предложением о заключении мирного договора сразу после 44-дневной Отечественной войны и последовательно озвучивает соответствующие инициативы. По словам Джейхуна Байрамова, несмотря на усилия Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, разблокированию коммуникаций, делимитации и демаркации государственных границ, а также в гуманитарном направлении, Ереван препятствует процессам и совершает грубые нарушения своих обязательств в рамках трехсторонних заявлений.

Глава МИД Азербайджана еще раз подчеркнул готовность к безотлагательным переговорам между лидерами по обеспечению прочного мира в соответствии с трехсторонними заявлениями и итогами встречи в Брюсселе.