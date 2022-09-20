Блинкен: США приложат максимум усилий для урегулирования конфликта между Баку и Ереваном

20 сен. 9:08

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном, прошедшей минувшей ночью, заверил: Вашингтон готов сделать все для урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.

США "воодушевлены тем фактом, что бои прекратились и за последние несколько дней не было новых военных действий", - цитирует Блинкена РИА Новости.

Противоречия между странами не имеют военного решения, - отметил Госсекретарь США, получив от лидеров обеих стран заверения в готовности к миру. Он назвал "решительное и настойчивое дипломатическое взаимодействие" лучшим путем его достижения.

"США готовы сделать все, что в их силах, для поддержки этих усилий", - заключил он в ходе встречи в Нью-Йорке.