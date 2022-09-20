Турецкие военные нейтрализовали 17 террористов в приграничных районах Сирии

20 сен. 8:34

Вооруженные силы Турции ликвидировали 17 террористов в приграничных районах Сирии. Об этом сообщили 19 сентября в министерстве национальной обороны Турции.

В частности, были нейтрализованы боевики, которые причастны к недавнему ракетному обстрелу военного блокпоста в районе Сурудж в турецкой провинции Шанлыурфа, в результате чего погиб военнослужащий, еще один получил ранение.

В операции были задействованы артиллерийские части и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Всего было уничтожено до 80 объектов террористов, передает агентство Anadolu.