Глава МИД Армении сообщил о готовности урегулировать отношения с Азербайджаном

20 сен. 2:38

Армения готова к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны участвовать в процессе всестороннего урегулирования отношений", - сообщили в пресс-службе армянского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что необходимо задействовать международные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации, а также как можно скорее решить гуманитарные вопросы.

Напомним, встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна прошла в понедельник в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН.