Кисловодск примет фестиваль панорамного видеомэппинга

20 сен. 3:19

Кисловодск в конце сентября примет фестиваль панорамного видеомэппинга "Почувствуй вкус света", сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

"Впервые в Кисловодске 24 и 25 сентября пройдет фестиваль панорамного 3D-мэппинга "Почувствуй вкус света". Зрелищное световое шоу два дня будет проходить на проспекте Ленина", - говорится в сообщении.

Моисеев уточнил, что дневное время будет посвящено гастрономической и концертной частям программы, а вечером "зрители погрузятся в другую реальность": на стене длиной в 140 м и на всей протяженности пешеходной зоны будут появляться трехмерные изображения.