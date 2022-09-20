В Дербенте открыт памятник балетмейстеру Льву Манахимову

В Дербенте установили памятник заслуженному деятелю искусств Дагестана, хореографу, балетмейстеру и режиссеру Льву Манахимову, сообщает пресс-служба администрации города, уточняя, что монумент установлен во дворе центра детского творчества "Жасмин".
Автор проекта памятника – почетный член Российской академии художеств, народный художник Дагестана Магомед-Али Алиев.
В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, дочь Льва Манахимова певица Жасмин, представители общественности.
Мероприятие завершилось вечером памяти балетмейстера.