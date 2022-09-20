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В Дербенте открыт памятник балетмейстеру Льву Манахимову

сайт администрации Дербента

В Дербенте установили памятник заслуженному деятелю искусств Дагестана, хореографу, балетмейстеру и режиссеру Льву Манахимову, сообщает пресс-служба администрации города, уточняя, что монумент установлен во дворе центра детского творчества "Жасмин".

Автор проекта памятника – почетный член Российской академии художеств, народный художник Дагестана Магомед-Али Алиев.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, дочь Льва Манахимова певица Жасмин, представители общественности.

Мероприятие завершилось вечером памяти балетмейстера.

ФОТО сайт администрации Дербента
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