В Дербенте открыт памятник балетмейстеру Льву Манахимову

20 сен. 1:33

В Дербенте установили памятник заслуженному деятелю искусств Дагестана, хореографу, балетмейстеру и режиссеру Льву Манахимову, сообщает пресс-служба администрации города, уточняя, что монумент установлен во дворе центра детского творчества "Жасмин".

Автор проекта памятника – почетный член Российской академии художеств, народный художник Дагестана Магомед-Али Алиев.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, дочь Льва Манахимова певица Жасмин, представители общественности.

Мероприятие завершилось вечером памяти балетмейстера.