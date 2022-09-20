Диетолог назвал главных врагов печени

20 сен. 0:21

Переизбыток углеводов в рационе может привести к развитию опасного заболевания - неалкогольной жировой болезни печени, предупредила врач-диетолог, терапевт "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

По ее словам, это заболевание разрушает орган.

"Для печени представляет опасность употребление сахара в чистом и нечистом виде - сладости, избыточное употребление фруктов. Серьезный вред печени наносят комбинации жира, соли и углеводов, например жареная картошка, макароны, покрытые жирными заправками, плов, в том числе избыточное употребление круп и хлеба", - сказала врач в беседе с "Известиями".

Диетолог также отметила, что высококалорийный рацион приводит к переизбытку углеводов, которые превращаются в жир.