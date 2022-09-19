У Северной Осетии будет свой портал госзакупок

19 сен. 23:43

В скором времени в Северной Осетии заработает собственный электронный портал закупок товаров, работ и услуг малого объема - такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло.

"Многие регионы страны подключены к системе электронных магазинов, и нам тоже нужно последовать этому примеру, чтобы навести порядок в сфере закупок малого объема. Компании смогут размещать на своих ресурсах информацию о наших закупках. В случае подписания соглашения мы также сможем бесплатно вносить в систему товары, выпускаемые в Северной Осетии, и о продукции наших производителей узнают практически по всей России. В этой связи нам необходимо иметь каталог товаров, производимых в республике. Прошу проработать вопрос министерству промышленности и инвестиций совместно с министерством сельского хозяйства и другими заинтересованными ведомствами", - сказал глава региона, передает ТАСС.

Портал поможет обеспечить порядок в сфере разовых закупок для государственных и муниципальных нужд, не превышающих 600 тыс рублей. Также республиканскому штабу по повышению устойчивости экономики поручено рассмотреть вопрос сотрудничества с федеральной электронной торговой площадкой для проведения государственных закупок АО "ТЭК-Торг" и интернет-магазином Московской области.