Международная гастрономическая неделя впервые пройдет в Тбилиси

20 сен. 7:27

Первый международный гастрономический фестиваль Tbilisi Gastro Week состоится в грузинской столице с 26 сентября по 2 октября.

Участие в фестивале примут не только лучшие повара Грузии, но и всемирно известные шефы из Турции, Португалии, Бразилии, Украины и других стран.

Гастрономический праздник пройдет одном из ресторанов Тбилиси, посещение платное. Гости фестиваля смогут попробовать блюда, приготовленные шеф-поварами и вина, специально подобранные сомелье.

Цель Tbilisi Gastro Week показать перспективы грузинского рынка для международных представителей индустрии гастрономии.