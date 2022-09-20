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Международная гастрономическая неделя впервые пройдет в Тбилиси

Международная гастрономическая неделя впервые пройдет в Тбилиси

Первый международный гастрономический фестиваль Tbilisi Gastro Week состоится в грузинской столице с 26 сентября по 2 октября.

Участие в фестивале примут не только лучшие повара Грузии, но и всемирно известные шефы из Турции, Португалии, Бразилии, Украины и других стран.

Гастрономический праздник пройдет одном из ресторанов Тбилиси, посещение платное. Гости фестиваля смогут попробовать блюда, приготовленные шеф-поварами и вина, специально подобранные сомелье.

Цель Tbilisi Gastro Week показать перспективы грузинского рынка для международных представителей индустрии гастрономии.

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