Названы даты проведения Abrau Auto Sound Fest

20 сен. 5:25

Фестиваль автозвука и автотюнинга Abrau Auto Sound Fest состоится в новороссийском поселке Абрау-Дюрсо 24 и 25 сентября.

"На фестивале представят лучшие образцы России, профессионально доработанные ведущими специалистами в индустрии автозвука и автотюнинга. Вы увидите, услышите и почувствуете на себе всю мощь, на которую способен подготовленный автомобиль и мотоцикл", - рассказали в Центре туризма Абрау-Дюрсо.

В рамках фестиваля пройдут показы эксклюзивной техники, запланирована музыкальная шоу-программа. Специальными гостями станут участники мотоклуба "Ночные волки" из Новороссийска. В рамках Abrau Auto Sound Fest состоится VI этап Чемпионата России USD. Также на мероприятии будет организован фудкорт.

Посетить праздник автозвука может любой желающий, вход свободный.