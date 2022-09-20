Мягкая сила Турции

В столице Уганды Кампале открылся детский дом, построенный при техническом содействии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации TİKA и финансовой помощи турецкого фонда Çare. Учреждение предоставит угандийским сиротам безопасную среду для обучения и уютное жилье.

Как отмечает турецкая "Сабах", на церемонии торжественного открытия посол Турции в Уганде Фикрет Керем Альп сказал: "Турецкое правительство определило социальную защиту детей как одну из областей, в которых мы можем оказать помощь. Представители турецкого фонда провели переговоры с правительством Уганды о предоставлении образовательных услуг. Мы надеемся, что решение будет принято".

Детский дом включает в себя учебные корпуса, административный центр, здание для проведения мероприятий, игровые площадки, парки, большую зеленую зону и мечеть. "Это доказательство заботы Турции о страдающих и обездоленных детях в Уганде, которые часто остаются на улице после смерти родителей", - сказал заместитель великого муфтия Уганды.

Основанное в январе 1992 года при Министерстве иностранных дел агентство TİKA стало одним из ведущих по оказанию помощи. За три десятилетия с момента своего основания агентство реализовало более 30 тысяч проектов в 170 странах. Деятельность государственного агентства по оказанию помощи охватывает широкий спектр областей: от образования до сельского хозяйства и доступа к чистой воде. Компания увеличила свое присутствие по всему миру с 12 офисов в 2002 году до 62 сегодня.

По данным Анатолийского агентства, наиболее важные проекты TİKA реализуются в области здравоохранения. Проекты в этой области охватывают не только сферу оказания медицинских услуг, но и обучение медицинского персонала и улучшение инфраструктуры. Так, по линии агентства открылся новый центр в области диагностики и лечения в Гагаузской автономной области Молдавии. Еще одним важным проектом TİKA в области здравоохранения стало открытие в Газе больницы палестино-турецкой дружбы. В Киргизии по линии TİKA был создан лечебный центр в области кардиологии и гастроэнтерологии. Агентство также внесло вклад в улучшение инфраструктуры Батумской инфекционной больницы, оказывающей услуги в области инфекционных заболеваний в Грузии.

TİKA реализует и проекты в сфере образования. По линии агентства реализуются проекты, направленные на подготовку профессиональных кадров, укрепление образовательной инфраструктуры, помощь детским домам и т.д.

В числе реставрационных проектов агентства - памятник Бильге Тоньюкуку в Монголии (является одной из древнейших эпитафий в истории тюркского мира), Вишеградский мост в Боснии и Герцеговине, усыпальница Ахмета Ясеви в Казахстане и дом отца Ататюрка Али Ризы Эфенди в Северной Македонии.