Дагестанские аграрии начали возделывать горчицу

19 сен. 23:53

В Дагестане приступили к посеву горчицы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов отметил, что горчица является прекрасным предшественникомдля озимых зерновых. "Она улучшает структуру почвы, выступает важным звеном в системе севооборотов, а главное - это доходная культура", - заявил чиновник.

Шарипов подчеркнул, что власти приветствуют подобные шаги и будут помогать хозяйствам, которые не боятся экспериментов.

В свою очередь, гендиректор союза садоводов республики Сайдулла Орусханов сообщил, что в настоящее время в селе Эндирей Хасавюртовского района идет сев озимой горчицы на площади 460 га. Хозяйство планирует собрать не менее 15 центнеров семян с каждого гектара земли.

В министерстве добавили, что проект реализуется при консультационном сопровождении ученых Всероссийского НИИ масличных культур и Всероссийского НИИ риса.