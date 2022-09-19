Газ из России скоро начнется поставляться по свопу в Иран через Азербайджан

19 сен. 22:59

Соглашение о свопе российского газа в Иран через Азербайджан будет осуществлено в ближайшее время, следует из обнародованной Миннефти Ирана информации о закупке и обмене российского газа.

Соответствующее соглашение на $40 млрд было подписано Национальной нефтяной компанией Ирана и "Газпромом" .

Как уточняет агентство "Фарс", по свопу в Иран через Азербайджан будут поставляться 9,6 млн кубометров российского газа в сутки.

В соглашении также идет речь о строительстве трубопроводов для экспорта иранского газа в Пакистан и Оман, а также работы в рамках газоконденсатных проектов в Иране.