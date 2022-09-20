Саудовская Аравия сближается с Оманом

В конце минувшей недели министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар Ибрагим Аль-Хорайеф встретился в Эр-Рияде с министром торговли, промышленности и поощрения инвестиций Омана Кайсой бен Мохаммедом Аль-Юсефефом в штаб-квартире министерства.

Как сообщает Arab News, они обсудили саудовскую программу развития "Видение 2030" и программу развития Омана до 2040 года, сотрудничество в промышленной сфере и обмен опытом в области законодательства, правил и услуг.

Саудовцы поделились опытом управления и эксплуатации промышленных городов и повышения конкурентоспособности промышленности, а также опытом реализации программы "Сделано в Саудовской Аравии" и работы фонда промышленного развития и Саудовского экспортно-импортного банка Saudi EXIM.

Саудовской экспорт ненефтяных товаров в Оман до конца июня 2022 года составил более 532 млн долларов. Саудовская аравия экспортирует в Оман продукты питания, нефтехимию, строительные материалы, тяжелое оборудование и электронику.

Объем импорта Саудовской Аравии из Омана в 2022 году составил около 7,2 млрд саудовских риалов, включая полезные ископаемые, строительные материалы и продукты питания, а также транспортные средства, запчасти и нефтехимическая продукция.

Напомним, что чуть больше года назад король Саудовской Аравии и султан Омана подписали меморандум о взаимопонимании по учреждению совместного координационного совета для укрепления политических и экономических отношений. Тогда речь шла о строительстве современной автотрассы между двумя странами для упрощения передвижения автотранспорта.