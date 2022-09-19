Мир между Арменией и Азербайджаном укрепит их суверенитет

Существует заблуждение, согласно которому параллельный миротворческий процесс в Москве и Брюсселе может привести к очередной эскалации напряженности между Арменией и Азербайджаном. Поводом для подобных инсинуаций стали недавние публикаций в армянских СМИ о требовании премьера Армении Никола Пашиняна как можно скорее помирить республики.

Пашинян активизировался на этом направлении сразу после последней по времени встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла в Брюсселе 31 августа. По информации СМИ, армянский премьер потребовал от дипломатов разработать проект мирного договора до начала декабря. Скептики предположили, что таким образом Пашинян реализует установку "коллективного Запада вывести Россию за рамки проведения миротворческой миссии и сократить ее влияние на Ереван".

Так или иначе, но мир региону крайне необходим, особенно на фоне попыток реставрации националистических движений, пытающихся дестабилизировать обстановку на важных дипломатических направлениях. Сепаратисты из Армении никуда не исчезли. Постоянные обострения ситуации на границе, последнее из которых произошло буквально на прошлой неделе, когда ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях, свидетельствуют о том, что националистические настроения среди армянских военных сильны, а премьер слабо контролирует армию. Кроме того, изгнание армян из Карабахского региона Азербайджана руками самих же армян (реваншистов и их внерегиональных идеологов) равносильно новой эскалации.

Интенсификация миротворческого процесса снизит активность националистов карабахского клана, а сепаратистские идеи отойдут на второй план

Осознание необходимости мирного сосуществования предотвратит этническую миграцию, поскольку после достижения мира люди почувствуют себя в безопасности.

Что касается армянской диаспоры, идеология которой в базировалась на идей тюркофобии, то сегодня в ее рядах наблюдается раскол и отсутствие единого понимания взаимодействия с исторической родиной. В последнее время диаспора больше вбирает в себя ресурс регионального армянства, нежели вкладывает в республику средства.

Идея консолидации "армянского мира" вокруг идеи якобы "карабахского возрождения" оказалась нереализуемой, а потому диаспоре стоит задуматься о работе по взаимному признанию территориальной целостности Армении и Азербайджана

Так или иначе, не стоит заблуждаться в вопросе "вытеснения российского фактора с Южного Кавказа" в случае достижения мира на полях европейской дипломатии. Армения и Азербайджан, несмотря на разную степень участия в евразийских интеграционных проектах не могут обходиться без российского рынка. Позиция России не может не учитываться в пространстве региона. Кроме того, стоит принять во внимание интересы армян и азербайджанцев, проживающих в России, которым выгодны стабильные отношения Москвы как с Баку, так и с Ереваном. Россия остается основным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции из обеих южнокавказских республик, но дальнейшее развитие экономических отношений невозможно в напряженной военно-политической обстановке. Без установления мира нереально и восстановление транспортных коммуникаций в регионе, того же Зангезурского коридора, который, как уже многократно говорилось, выгоден всем, включая Армению. Что уж говорить о коридоре "Север – Юг", соединяющем Россию и Иран, которые в условиях санкционного давления крайне заинтересованы в облегчении региональной торговли.