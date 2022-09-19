АТОР советует туристам запасаться наличными для отдыха в Турции

19 сен. 21:59

Туристам, которые собираются отдохнуть в Турции, стоит позаботиться о том, чтобы не остаться без средств на фоне сообщений о проблемах с картами "Мир". Рекомендации опубликованы на сайте АТОР после новостей об отказе выдавать наличные по этим картам в "Ишбанк" и "Денизбанк".

"В любом случае очевидно одно - точек, где принимают "Мир", в Турции стало меньше. И банкоматов, выдающих деньги по этим картам, - тоже", - констатировали в ассоциации.

Поэтому эксперты АТОР настоятельно рекомендуют, с одной стороны, обзавестись картами "неподсанкционных" банков, а с другой - запасаться наличными долларами или евро на необходимые расходы вне отеля либо менять рубли. Может помочь и бронирование в Анталье отелей "все включено", в Стамбуле - минимум с завтраками.