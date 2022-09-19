Магас примет "Праздник ингушской кухни"

19 сен. 22:29

Уже в этот четверг, 22 сентября, на центральной площади "Алания" в Магасе (Ингушетия) пройдет гастрономический фестиваль "Праздник ингушской кухни", - сообщили в в пресс-службе главы и правительства республики.

"На площадке пройдут состязания, мастер-классы по приготовлению ингушской лепешки (ч1аьпилг). Организуют различные конкурсы, в том числе "Самый гостеприимный район", "Лучшая фотозона среди студентов ", "Создание комикса, посвященного мифам и легендам Ингушетии, а желающие смогут посоревноваться в стрельбе из лука", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Минкультуры организует выступление творческих коллективов, Минспорта - различные спортивные состязания, комитет по делам молодежи обеспечит работу волонтеров, а министерство промышленности и цифрового развития представит народные художественные промыслы.

"У ингушей огромный созидательный потенциал, надо развивать его в правильном направлении, чтобы в любом уголке мира знали о гостеприимном крае, ингушском народе", - отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов.