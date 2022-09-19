В осенних экспедициях по регионам СКФО поучаствуют 300 студентов

19 сен. 22:14

Более 300 студентов из 48 регионов России подали заявки на cтуденческие экспедиции по регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), первая из них пройдет уже в октябре, - рассказал первый заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович.

Так, на экспедицию "Новые пути развития древнего промысла, или как превратить дагестанские ковры в привлекательный бренд" поступили 175 заявок, на направление "Традиции и обычаи Северного Кавказа. Культурный аспект как драйвер развития туризма" - 122 заявки, а также 86 заявок на направление "Концепция комплексного регионального туристского маршрута по территории Республики Северная Осетия - Алания".

"Мы отправим в Северную Осетию первую экспедицию. И надеюсь, что студенты, проведя время в великолепном месте, узнав многое о достопримечательностях, памятниках культуры, о традициях, привезут маршруты, которые позволят сделать в том числе и коммерчески привлекательной Северную Осетию", - рассказал Цемахович, передает ТАСС.

Экспедиции в республику пройдут 10, 11, 13 и 26 октября, - уточнили в компании.