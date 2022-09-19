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Передовая группа ОДКБ подготовила предложения по деэскалации на армяно-азербайджанской границе

сайт президента Армении

Передовая группа миссии ОДКБ подготовила предложения по деэскалации напряженности на границе Армении и Азербайджана, рассказали в пресс-службе Объединенного штаба организации.

Согласно сообщению, сегодня в Минобороны Армении прошла встреча по итогам работы передовой группы в РА, на которой ее руководитель генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформировал министра Сурена Папикяна о результатах мониторинга в отдельных районах на границе, а также о ключевых выводах и предложениях по соответствующим мерам.

"Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности", - цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

После встречи передовая группа отправилась в Москву, добавили в штабе.

ФОТО сайт президента Армении
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