Сеул знакомится с культурой Азербайджана

19 сен. 21:48

На международном межкультурном фестивале в районе Кванаг столицы Южной Кореи Сеула заработал павильон Азербайджана, который представляет Азербайджано-корейская ассоциация дружбы Buta, - сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В павильоне демонстрируются литература, одежда, сувениры, блюда и другие экспонаты, отражающие древнюю историю, богатую культуру, традиции и кухню Азербайджана. Он вызвал большой интерес местных жителей и гостей города. Среди посетителей были председатель комитета по образованию парламента Республики Корея Ю Ки Хонг, мэр района Кванаг Парк Джунхи и профессор Центра азиатских исследований Сеульского национального университета Юн де Йонг, - передает Тренд.

Гости павильона высоко оценили представленные экспонаты и выразили свои самые добрые и дружеские пожелания Азербайджану и Гюнай Султановой и Лейле Масимли, которые на корейском языке подробно рассказали посетителям об Азербайджане и отношениях между двумя государствами