За два года в Ингушетии построят десять новых школ

19 сен. 21:33

Власти Ингушетии намерены в течение двух лет построить в регионе 10 новых школ, чтобы снизить в республике двухсменный режим, - написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Интенсивность строительства новых школ позволяет нам ожидать решения проблемы с двухсменным обучением на 90% в ближайшие три года, то есть уже к 2025 году. Сейчас в нашей республике еще в 62 школах дети обучаются в две смены, для перевода всех учебных заведений на односменный режим обучения в Ингушетии необходимо создать еще 26 тыс. ученических мест. При этом в 2023 году мы планируем построить шесть школ на 2,8 тыс. мест и в 2024 году четыре школы на 2 тыс. мест", - написал Калиматов.

Одной из причин хронической нехватки школьных учреждений в Ингушетии является демографический статус региона - в республике самая высокая рождаемость по стране, - отметил Калиматов, добавив: "Ежегодный прирост количества учащихся составляет порядка 3 тыс. детей, соответственно, чтобы полностью перевести учебные заведения на односменный режим обучения, до конца 2030 года нам необходимо построить еще 10 школ с проектной мощностью 720 мест".