В пресс-службе системы "Мир" прокомментировали прекращение обслуживания в "Ишбанк" и "Денизбанк"

19 сен. 21:18

Прием и обслуживание карт российской системы "Мир" в заграничных банках зависит от позиции конкретных кредитных организаций, об этом рассказали в ее пресс-службе, прокомментировав сообщения о прекращении обслуживания по картам турецкими "Ишбанк" и "Денизбанк" из-за санкций США и Великобритании против РФ.

"Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", - цитирует сообщение РИА Новости.

В пресс-службе напомнили, что ряд турецких банков-эквайеров, которые обеспечивают прием карт "Мир" на территории страны, могут в своих устройствах не выполнять операции по картам подсанкционных российских банков.