Российские туристы с наступлением осени не теряют интереса к Кавказу

19 сен. 21:15

Аналитики Банка России отмечают, что Северный Кавказ пользуется высоким спросом у туристов, - сообщили в пресс-службе отделения национального банка по республике Южного ГУ Банка России.

"В июле Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) и аэропорты СКФО обслужили на треть больше пассажиров, чем в прошлом году. Ряд гостиниц и санаториев региона сообщили об увеличении загрузки в августе более чем на 20 п. п. по сравнению с прошлым годом. На сентябрь октябрь уровень бронирования также выше, чем на аналогичный период 2021 года", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Так, только гостиничный фонд Северной Осетии на сентябрь октябрь забронирован на 80%, - отметили в банке.