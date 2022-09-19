В кругосветку через Кавказ из Москвы отправилась экспедиция на "буханке"

19 сен. 20:47

Первая кругосветная экспедиция "Вокруг света через Северный Кавказ" отправилась из Москвы, один из ее этапов - "Кавказ Gran Turismo "От наследия предков к памяти потомков" - пройдет через южные и северокавказские регионы, - сообщил первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди.

"19 сентября 2022 года из автомузея "Автомобили мира" в городе Москве стартовала первая в мире кругосветная экспедиция "Вокруг света через Северный Кавказ", совершенная два раза на одной и той же машине - УАЗ-452 ("буханка"). ...Первый тематический этап экспедиции - "Кавказ Gran Turismo "От наследия предков к памяти потомков". Кавказ обладает уникальными природными и климатическими условиями, древней историей, богатым культурным наследием и сильными традициями, но главное богатство Кавказа - это люди, сильные, мудрые и гостеприимные", - цитирует собеседника ТАСС.

Важная задача экспедиции - исследовательская деятельность и просвещение в интересах сохранения исторической и культурной идентичности Северного Кавказа, духовное развитие и патриотическое воспитание молодого поколения. Члены экспедиции проедут по глобальному туристическому маршруту "Кавказ Gran Turismo", объединившему в 2021 году все регионы Северного Кавказа.

Ключевыми пунктами этапа кругосветной экспедиции станут Воронежская (20 сентября) и Ростовская области, Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Северная Осетия (4 октября).