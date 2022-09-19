Смертельная авария унесла жизнь ребенка в Дагестане

19 сен. 20:57

Ребенок стал жертвой ДТП в Бабаюртовском районе, об этом сообщает МВД Дагестана.

Сегодня около 13:30, на 420-м километре автодороги "Астрахань-Махачкала", 41-летняя местная жительница, будучи за рулем Daewoo Matiz, выехала на "встречку"и столкнулась с грузовой газелью "ГАЗ-3302" под управлением 42-летнего жителя Кайтагского района.

В результате 7-летний пассажир "легковушки" от полученных тяжких телесных повреждений умер на месте аварии.

"Водитель автомобиля и еще двое пассажиров, девочки 7 и 8 лет, также проживающие в Бабаюртовском районе, госпитализированы", - уточнили в полиции.