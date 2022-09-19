В России наблюдается оживление потребительского спроса

19 сен. 20:45

Потребительский спрос в РФ пережил пик спада, рассказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе совместного заседания комитетов по экономической политике и по контролю Госдумы РФ.

В качестве важных мер, принятых российским руководством, он назвал реализацию поручения президента по росту социальных пособий и компенсаций.

"Все это позволило поддержать потребительский спрос, и сейчас мы можем констатировать, что он прошел нижнюю точку спада во втором квартале текущего года", - цитирует главу МЭР ТАСС.

По словам Решетникова, судя по оперативным данным, в августе спрос начал оживляться.