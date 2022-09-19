Дагестан вновь стал самым здоровым регионом России

19 сен. 20:29

Лидером рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни снова оказался Дагестан, показало исследование РИА Новости.

В основе рейтинга - восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.

Бессменный лидер рейтинга Дагестан, республика набрала 98,4 балла. Следом идут другие регионы Северного Кавказа: Чечня (94,6), Кабардино-Балкария (86,2) и Адыгея (84,4). Замыкает топ-5 Рязанская область, набравшая 84,2 балла.

В этих регионах мало курят, уровень продажи спиртного и смертность, связанная с алкоголем невелика, при этом большая доля населения занимается спортом. Занятость на работе с вредными или опасными условиями труда низкая.

По сравнению с прошлым годом в 77 регионах страны выросла приверженность населения ЗОЖ. Самый заметный прирост у Карачаево-Черкессии - плюс 11,8 балла.

Рейтинг рассчитывался по данным Росстата, Генеральной прокуратуры, Минспорта РФ.