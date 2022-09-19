Оппозиция объединится в новую коалицию в Грузии?

19 сен. 20:24

Лидер грузинской партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе предложил создать новую оппозиционную коалицию.

В качестве потенциальных партнеров он назвал партию Элене Хоштария "Дроа", партию бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" и "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе.

"Мы должны начать общее национальное проевропейское движение, в котором будем сотрудничать со всеми прозападными силами. У нас есть достойное сотрудничество с этими партиями. Это не будет только политическое движение", - цитирует Вашадзе Sputnik Грузия.

Политик добавил, что надеется, что ему удастся создать широкомасштабное общественно-политическое движение.