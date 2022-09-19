Представители ГКНБ Киргизии и Таджикистана подписали протокол о мире

19 сен. 20:09

Председатели Госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя странами, - сообщило агентство Turmush со ссылкой на главу киргизского ведомства Камчыбека Ташиева.

"Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола - стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны - председатель ГКНБ Саймумин Ятимов", - цитирует агентство слова Ташиева, передает ТАСС.

На территории Баткенской области понемногу ситуация стабилизируется, завтра вечером планируется еще одна встреча, - добавил глава ГКНБ Киргизии.

Ранее таджикская сторона передала четырех пограничников, захваченных во время конфликта. Как уточняется, состояние у военнослужащих хорошее, один из них получил ранение.

Напомним, ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. С 18 сентября киргизская погранслужба не сообщала о новых инцидентах.