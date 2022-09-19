Оверчук: запуск транспортного сообщения с Азербайджаном привлечет $5 млрд российских инвестиций в Армению

19 сен. 19:56

Открытие автомобильных и железнодорожных путей сообщения между Азербайджаном и Арменией обеспечит условия для притока около $4,5-5 млрд российских инвестиций в Армению, сообщил на IX Российско-армянском межрегиональном форуме вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он выразил уверенность в том, что разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, о котором идет речь в трехсторонних договоренностях лидеров РФ, АР и РА, даст новые возможности для развития армянской экономики и притока в страну новых инвестиций.

"По нашим оценкам, открытие железных и автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном создаст предпосылки для притока в Армению около $4,5-5 млрд российских инвестиций", - цитирует Оверчука сайт правительства.

Вице-премьер пояснил, что у российской стороны "есть понимание, какие это могут быть проекты", и власти "давно обсуждают их" с российскими предпринимателями.