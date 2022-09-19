Бывший главный строитель КЧР пойдет под суд за превышение полномочий

19 сен. 19:51

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя казенного предприятия "Дирекция капитального строительства", обвиняемого в нескольких фактах превышения должностных полномочий, - сообщает Генпрокуратура РФ.

Экс-глава учреждения незаконно подписал 85 свидетельств о праве на получение соцвыплаты участникам программы "Обеспечение жильем молодых семей", в результате чего общая сумма причиненного ущерба превысила 20 млн рублей, - установило следствие, передает "Интерфакс".