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Бывший главный строитель КЧР пойдет под суд за превышение полномочий

Бывший главный строитель КЧР пойдет под суд за превышение полномочий

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя казенного предприятия "Дирекция капитального строительства", обвиняемого в нескольких фактах превышения должностных полномочий, - сообщает Генпрокуратура РФ.

Экс-глава учреждения незаконно подписал 85 свидетельств о праве на получение соцвыплаты участникам программы "Обеспечение жильем молодых семей", в результате чего общая сумма причиненного ущерба превысила 20 млн рублей, - установило следствие, передает "Интерфакс".

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