Мантуров призвал россиян адаптироваться к растительному мясу с личинками

19 сен. 19:34

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступил в поддержку производства альтернативных продуктов из растительного белка, при котором используются личинки насекомых, в России. Соответствующие заявления он сделал на сессии выставки Innofood в Сочи.

Растительное мясо чиновник, по его словам, ел дважды - на выставке "Иннопром", это была продукция компании "Эфко" из соевого, горохового и рисового белков. "Действительно, отличить от натурального мяса очень сложно - надо быть настолько великим гурманом, чтобы это сделать. Я отличить, честно скажу, не смог", - цитирует министра РБК.

Мантуров напомнил, что замена животного белка растительным - мировой тренд, однако потребители побаиваются таких продуктов.

Вице-премьер уточнил, что и сам "пока адаптируется" к таким предложениям производителей, как применение личинок. На выставке Innofood представлены бургеры с котлетой из растительных белков с добавлением концентрата личинки мух черной львинки, овощей и аквафабы, их приготовила компания Modern Food Technology.

"Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может "зайти". Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже", - констатировал Мантуров.