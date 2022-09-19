Кабардино-Балкария отмечает День адыгов

19 сен. 19:31

Сегодня торжественным вечером в Музыкальном театре и художественной выставкой началось празднование Дня адыгов (черкесов) в Кабардино-Балкарии (КБР).

"Пусть в сердцах наши соплеменники гордость за свое происхождение, за свою нацию, за то, что мы живем, храним бережно свой язык, обычаи, традиции пронесут через годы и наши будущие поколения будут вспоминать этот день, праздновать и радоваться мирной жизни, в единстве со всеми народами, живущими в Кабардино-Балкарии и в великой России", - сказал президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков, обращаясь к собравшимся, передает ТАСС.

Напомним, День адыгов (черкесов) отмечается ежегодно 20 сентября в Кабардино-Балкарии с 2014 года и в регионе является выходным днем.

Праздничный вечер посетили председатель правительства КБР Алий Мусуков, спикер парламента Татьяна Егорова, представители политических партий, общественных и религиозных объединений, депутаты парламента.

На сцене выступили деятели искусств региона, а в фойе театра была развернута художественная выставка картин местных авторов "Кабардинская сюита".