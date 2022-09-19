Карты "Мир" перестали принимать два турецких банка

19 сен. 19:18

Два турецких банка - Is bankasi и Deniz - приостановили работу с российской платежной системой "Мир", - сообщил сегодня телеканал Halk TV.

Такое решение последовало после заявлений о возможных санкциях Минфина США против зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты "Мир", - передает ТАСС.

Турецкие банки Is bankasi и Deniz подтвердили, что прекратили обслуживание российских карт "Мир", - передает РИА Новости.

"Да, 16 сентября было принято решение о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании против РФ, - сообщили в справочном центре Is bankasi.

"Операции по карте "Мир" и связанные с российской валютой, в нашем банке не осуществляются, карты не принимаются банкоматами", - сообщили в службе поддержки клиентов банка Deniz.

Ранее в Минфине США заявили, что готовы вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование платежной системы "Мир" за пределами России. При этом в санкционный список США был включен гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

Еще в мае текущего 2022 года министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати заверил, что у российских туристов не будет проблем с оплатой товаров и услуг в республике благодаря платежной системе "Мир".