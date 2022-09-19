Единая электронная виза в Россию будет перезапущена для граждан 52 стран

19 сен. 19:14

Ростуризм и МИД России занимаются перезапуском единой электронной визы для граждан 52 стран. Такое сообщение опубликовано в официальном канале главы ведомства Зарины Догузовой в Telegram.

По ее словам, число таких стран не изменилось, несмотря на текущую ситуацию.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что несмотря на то, что среди этих стран есть и те, чьи правительства предпринимают недружественные действия в отношении нашей страны, мы вместе с МИДом выступаем за незеркальный подход", - пояснила Догузова.

Глава Ростуризма подчеркнула, что в России будут рады туристам из всех европейских стран и приглашают их познакомиться с РФ и "оставить деньги" в ее экономике.