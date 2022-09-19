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Министр рассказал, сколько товаров поступило в Россию по параллельному импорту

Министр рассказал, сколько товаров поступило в Россию по параллельному импорту

На сегодняшний день в Россию в рамках параллельного импорта поставлено более 1,3 млн т товаров, такие данные озвучил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике и контролю.

"Хорошо сработал параллельный импорт. Ввезено более 1,3 млн т товаров на $9,3 млрд", - цитирует министра ТАСС.

По его словам, такие темпы поставок позволили поддержать потребительский спрос, в первую очередь на рынке непродовольственных товаров, а именно бытовой техники и бытовой химии.

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