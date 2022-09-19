Борец из Дагестана стал чемпионом мира

19 сен. 18:42

Выступая за Албанию, уроженец Дагестана Зелимхан Абакаров выиграл золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе, который прошел в сербском Белграде.

Абакаров стал сильнейшим в весовой категории до 57 кг. В финальной схватке он победил американца Томаса Гилмана – 7:2, - передает "АиФ-Дагестан".

Абакарову 29 лет, он уроженец Хасавюрта. В сентябре 2021 года принял спортивное гражданство Албании.

Бронзовыми призерами чемпионата также стали двое дагестанских легионеров, выступающие за Азербайджан: Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг).

Лидером в общекомандном зачете стала сборная США, второй стала команда Ирана, замкнула тройку Япония.