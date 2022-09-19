Товарооборот между Россией и Грузией вырос почти на 70%

19 сен. 18:28

Внешнеторговый оборот России и Грузии в январе-августе составил более $1,4 млрд, что на 68,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии.

Грузия поставила в Россию товаров на $409,3 млн, объем импорта из РФ в Грузию превысил $1 млрд.

Россия в основном продавала в Грузию нефть и нефтепродукты, а также муку. Грузия поставляла в РФ ферросплавы, вина и воду, передает "Новости-Грузия".

РФ находится на втором месте в списке торговых партнеров Грузии. Первую строчку занимает Турция, товарооборот с которой составляет порядка $1,8 млрд. На третьей позиции Китай с $1,2 млрд.